Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Araçtaki 2 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 84. Sokakta meydana geldi. Sürücüsü A.A.T.’nin (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte A.A.Ş. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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