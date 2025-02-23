Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Sürücü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Sürücü yaralandı
Fotoğraf: Arşiv

Y.Ö. (19) idaresindeki otomobil, Kasım Ekenler Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Y.Ö. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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