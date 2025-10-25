Otomobil bariyere çarptı, 19 yaşındaki şoför öldü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Yayladağı-Antakya kara yolu üzerinde, Sofular Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 19 yaşındaki Mehmet Reşit Solmuş yönetimindeki otomobil, bariyere çarptı.

Ağır yaralanan sürücü Solmuş sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarılarak Defne Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.