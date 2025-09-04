Otomobil bariyere çarptı: Bir ölü, 3 yaralı

Helvacı Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi.

K.Y.'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki bariyere çarptı. Kazada sürücü ile beraber M.C.E., B.E. ve araçtan savrulan Mustafa Sefa Çapkın, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Sefa Çapkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.