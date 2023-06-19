Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Kartepe fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Fahri Y. yönetimindeki otomobil, D-100 karayolundan Ankara Caddesi'ne geçişi sağlayan yol ayrımında bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyer, aracın ön camından içeri girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekipleri, aracın ön koltuğunda oturan Nurcan Bal'ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, yaralanan sürücü Fahri Y.'yi bulunduğu yerden kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fahri Y., ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.