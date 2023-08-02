Otomobil bariyere saplandı: 1 ölü

Sinop'ta bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil bariyere saplandı: 1 ölü

Sinop’ta kavşaktan dönmeye çalışan otomobilin bariyere saplandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.15'te Sinop-Gerze-Boyabat kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Kurt’un kullandığı otomobil, Sinop-Gerze-Boyabat kavşağından dönmeye çalışırken bariyere çarptı.

Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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