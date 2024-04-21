Otomobil bariyerlere çarptı: 1 Kişi yaralandı

Avcılar D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 Kişi yaralandı

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar Gümüşpala Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Otomobil ile ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden G.Y, hızla bariyerlere çarparak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Araç sürücüsü G.Y. ise polis merkezine götürüldü.

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