Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp bariyerleri çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

'da gece saatlerinde Kozan-Feke Karayolu Tersakan mevkisinde Hayri E. (63) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanında bulunan Hüseyin Ö. (52), itfaiye erlerince çıkartılarak, sağlık ekibine teslim edildi.

2 yaralı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Hayri E., buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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