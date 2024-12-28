Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Van'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 MGP 301 plakalı otomobil, demir bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hasar oluşan araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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