Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 MGP 301 plakalı otomobil, demir bariyerlere çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Hasar oluşan araçtaki 5 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.