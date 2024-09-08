Otomobil belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin, belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada bie kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gece saatlerinde D-100 Karayolu İstanbul istikameti Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen ve makas atarak ilerlediği ileri sürülen otomobil, kontrolden çıkarak belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi araç içinde sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Abdullah Kurmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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