Otomobil, belediye otobüsüne çarptı: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı

İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Arif Şahin’in babası Azmi Şahin, annesi Meliha Şahin (55), kardeşi Rabia Şahin (22) ve çocukları Mustafa Efe Şahin ile Nehir Şahin’i (10) bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Arif Şahin, Mustafa Efe Şahin ve Azmi Şahin’in yaralandığı, Nehir Şahin, Rabia Şahin ve Meliha Şahin’in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, cenazeler hastane morguna götürüldü.



Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında, yol üzerinde kontrolden çıkan otomobile ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 70 metre uzunluğunda fren izi tespit edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.