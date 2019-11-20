Otomobil berber dükkanına girdi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Mehmet A. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Tekin G. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Tekin G. idaresindeki araç, yol kenarındaki berber dükkanına girdi.

İş yerinde hasara neden olan kazada yaralanan Tekin G.'ye, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale yapıldı.



Bu arada, iş yeri sahipleriyle Tekin G.'nin yakınları arasında çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı.



Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.