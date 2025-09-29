Otomobil, beton mikseriyle çarpıştı: Sürücü yaralandı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir otomobil, beton mikseriyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kastamonu'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Daday ilçesindeki Aksu mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Daday Belediye Meclis Üyesi Burhan Ak idaresindeki otomobil ile geri manevra yapan beton mikseri çarpıştı.
Kazada Burhan Ak yaralandı.
Ak, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Kastamonu Daday