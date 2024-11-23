Otomobil boş araziye düşüp takla attı: 3 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi.

Muhammet Ç.’nin kontrolünü kaybettiğiotomobil, yol kenarındaki boş araziye düşüp, takla attı.

Kazada Muhammet Ç. ile oğulları F.Ç. (9) ve O.A.Ç. (7), yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.