Otomobil çocuğa çarpıp kaçtı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Otomobil çocuğa çarpıp kaçtı

Viranşehir ilçesi Karacadağ Mahallesi’nde evlerinin önünde oynayan 7 yaşlarındaki çocuğa plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Savrularak yere düşen çocuk ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsme öğrenilemeyen çocuk, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından durmadan kaçan sürücünün yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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