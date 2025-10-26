Otomobil çöp kamyonuna çarptı: Bir yaralı
Samsun’da otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeynettin Caddesi’nde meydana geldi.
Halil Korkmaz'ın kullandığı otomobil, Çetin Topçu yönetimindeki Tekkeköy Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak refüjün ortasında durabildi. Kazada yaralanan sürücü Halil Korkmaz, Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Trafik Kazası
- Samsun Tekkeköy
- Yurt Haber