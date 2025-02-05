Otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı

'ta S.E. (60) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Zara ilçesi Kaylukaya köyü Kuşkayası mevkisinde dere yatağına devirildi.

Kaza yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda sürücü ile eşi Z.E. (59) yaralandı.

Bulundukları yerden ekiplerce çıkartılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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