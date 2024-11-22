Otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, sürücü Osman Gönenç’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı İsmail Çatalbaş ve Kadir Gönenç ise ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Göneç'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi morguna konuldu.