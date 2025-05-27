Otomobil dere yatağına uçtu: 3'ü ağır 5 yaralı

Kayseri'de otomobil dere yatağına devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil dere yatağına uçtu: 3'ü ağır 5 yaralı

'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dere yatağına devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Çat mevkisinde meydana geldi.

Eşe Uzun yönetimindeki otomobil dere yatağına düştü. Sürücü ile otomobildeki Halis Ç., Mustafa Ö., Ebrar Ö. ve Amine Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen 3 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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