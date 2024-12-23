Otomobil dere yatağına uçtu: 4 yaralı

İlçenin Özdemirci Mahallesi'nde Ali K. idaresindeki 61 VL 882 plakalı otomobil, dere yatağına yuvarlandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü ve araçta bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.