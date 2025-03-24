Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.
Kazada araçta bulunan Hüseyin Cahit Emre olay yerinde hayatını kaybederken Ahmet Ömeroğlu ise yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Cahit Emre'nin cenazesi ise jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Sincik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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