Otomobil dereye düştü, sürücüsü hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düştü. Sürücü kazada hayatını kaybetti.
İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Kuğu Sokak’ta Eray Yıldırım’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki Kiraz Deresi’ne düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucu araç kıyıya çekilirken sağlık ekibinin kontrolünde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldırım’ın cenazesi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eray Yıldırım’ın boğulduğu belirlenirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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