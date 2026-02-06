Dereye uçan otomobildeki 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Sürücü ve diğer yolcu kaçtı
06.02.2026 18:58
Son Güncelleme: 06.02.2026 19:01
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler iki kız kardeşin cansız bedenini buldu.
İzmir'de kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. 2 kız kardeşin hayatını kaybettiği kazadan sağ kurtulan sürücü ve diğer yolcunun olayı saatler sonra ihbar ettiği öğrenildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi'ndeki dere yatağına bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları çalışmada, 35 CPV 616 plakalı otomobildeki Nergiz T. (21) ve kız kardeşi Balımnaz T'nin (16) cansız bedenlerine ulaştı.
Kardeşlerin cansız bedenleri incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli bulunan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
OLAY YERİNDEN AYRILIP İHBAR ETTİLER
Öte yandan olayın dün gece yaşandığı araçtan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü T.D. (33) ve D.Y'nin (28) durumu sabah jandarmaya bildirdikleri öğrenildi.
Şüphelilerin olay yerini neden terk ettikleri henüz öğrenilemedi.
Sürücü T.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilin dereye nasıl düştüğüyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.