Dereye uçan otomobildeki 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Sürücü ve diğer yolcu kaçtı

İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.



Edinilen bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi'ndeki dere yatağına bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler yaptıkları çalışmada, 35 CPV 616 plakalı otomobildeki Nergiz T. (21) ve kız kardeşi Balımnaz T'nin (16) cansız bedenlerine ulaştı.

Kardeşlerin cansız bedenleri incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.