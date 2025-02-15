Otomobil dereye uçtu, can pazarı yaşandı

Giresun'un Dereli ilçesinde bir otomobil, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak dereye düştü. Ters dönen araçtaki dört kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Otomobil dereye uçtu, can pazarı yaşandı

Dereli- Karayolu'nda Mehmet Çakır idaresindeki otomobil, önceki gün buzlanma nedeniyle kaydı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 20 metreden dereye yuvarlandı.

Derede ters dönen araçtaki sürücü ile Eşref A., Mehmet ve eşi Gülzade K. yaralandı.

Araçta mahsur kalanlar, dereye atlayan vatandaşlar tarafından iş makinesinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarıldı.

Otomobil dereye uçtu, can pazarı yaşandı - 1 Kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaralılar, ihbarla çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kurtarma anlarının kaydedildiği görüntülerde; derede ters dönen otomobilin ön kısmına bağlanan halatın, iş makinesiyle havaya kaldırıp, araç altında sıkışanların vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.

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