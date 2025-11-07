Otomobil dereye uçtu, uzman çavuş öldü
07.11.2025 01:57
DHA, Anadolu Ajansı
Tunceli'de sürücüsü uzman çavuş Haydar Y.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil köprüden çaya uçtu. Haydar Y. hayatını kaybetti.
Tunceli'de gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki uzman çavuş Haydar Y. yaşamını yitirdi.
Kaza Tunceli-Erzincan karayolu İnönü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Haydar Y. Yönetimindeki otomobil köprüde kontrolden çıkarak, ıslah çalışması yapıldığı için su akmayan dereye uçtu.
Araçta sıkışan Haydar Y., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Haydar Y., hayatını kaybetti.