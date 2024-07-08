Otomobil dereye yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Otomobil dereye yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

'un Çarşıbaşı ilçesindeki evinden dün akşam 61 AHK 940 plakalı otomobili ile ayrılan Hüseyin Yılmaz'ın (19) geri dönmemesi üzerine ailesi arama çalışması başlattı.

Yılmaz'ın yakınları, sabah saatlerinde otomobili, Kovanlı Mahallesi Aydınlar mevkisinde yolun alt kesimindeki derede buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen araç, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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