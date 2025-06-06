Otomobil devrildi, dört kişi yaralandı
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı.
Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen H.Y. (32) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılcasöğüt Kavşağı'nda yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
DÖRT KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobildeki Y.Y. (60), G.Y. (56), A.A. (37) ve E.Ö. (16) yaralandı.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Uşak
- Jandarma