Otomobil devrildi, dört kişi yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı.

Otomobil devrildi, dört kişi yaralandı

Sivaslı- kara yolunda ilerleyen H.Y. (32) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılcasöğüt Kavşağı'nda yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobildeki Y.Y. (60), G.Y. (56), A.A. (37) ve E.Ö. (16) yaralandı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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