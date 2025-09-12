Otomobil devrildi, iki kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan A. idaresindeki otomobil, Ertuğrul Gazi Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra devrildi.
Ters dönen araçtaki sürücü ile yanında bulunan Metehan M., yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Bursa