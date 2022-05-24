Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'lara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, dinlenme tesisinde park halindeki 2 TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Haberler - DHA 24.05.2022 - 15:51

Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'lara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

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'da otomobilin iki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi öldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Gerede-Karabük yolunun Çayören köyü mevkisinde meydana geldi.

Dinlenme tesisine giren Şefika Azoğlu yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, dinlenme tesisinde park halinde bulunan 2 TIR'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı, TIR'ın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine geldi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerce araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şefika Azoğlu ile kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

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