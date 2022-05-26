Otomobil direğe çarptı: Derya öğretmen ile kızı öldü

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü öğretmen Derya Akgül ve kızı hayatını kaybetti.



Kaza, saat 16.00 sıralarında, Antalya- Serik kara yolunda meydana geldi. Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen Derya Akgül’ün(36) kontrolünü yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savrulup yolun sağındaki yağmur giderine düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Akgül ile otomobildeki kızı Defne'nin(7) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Derya Akgül'ün kolu kırılan oğlu Ilgaz(4) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızının cansız bedenleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.



KEMER YERİNDE TOKA



Araçtaki incelemede, Derya Akgül’ün emniyet kemerinin bağlı olmadığı, kemerin takıldığı yerde ise toka olduğu görüldü.



Derya Akgül'ün astsubay eşi Seydullah Akgül'ün, Ankara'da görev yaptığı bildirildi.