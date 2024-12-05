Otomobil direğe çarptı, sürücü araçta sıkıştı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol tabelasına çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil direğe çarptı, sürücü araçta sıkıştı

Kaza Doğukent Mahallesi Bahaeddin Öğel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle yol kenarındaki yol levhası direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü otomobilde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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