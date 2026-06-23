Otomobil duran kamyona çarptı. Feci kazada 3 kişi öldü, 1 yaralı
23.06.2026 05:29
Son Güncelleme: 23.06.2026 05:35
Ankara'daki feci kazada üç kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil duran kamyona çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önünde bulunan kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişiden Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.