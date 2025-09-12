Otomobil duvarı yıktı, bahçeye daldı

Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun kenarındaki duvarı yıkarak evin bahçesine girdi. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, sokağa çıktıklarında bir aracın bahçe duvarını yıkarak içeriye girdiğini gördü.



Araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu, kazadan yara almadan kurtuldu. Büyük maddi hasar oluşan lüks otomobil, çekici yardımıyla bahçeden çıkarılarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.