Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Kaza, Denizli’nin Acıpayam İlçesi Akşar Mahallesi Akşar-Gölcük yolu üzerinde meydana geldi.



Mehmet Demiryürek idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil kenardaki elektrik direğine çarparak durabildi.



Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü Mehmet Demiryürek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada ağır yaralanan Dürdane Dinç ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine sevk edildi.

