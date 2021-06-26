Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 26.06.2021 - 09:43

Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Bursa'da İlker Mutlu (24) yönetimindeki otomobil, İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Otomobilde bulunan Anvarbek Tairov (20) ve Gülmira Tipi (17) kaza yerinde, Emine Tipi (18) ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hurdaya dönen araçta sıkışarak yaralanan sürücü Mutlu ile Feride Tipi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamera kayıtlarında otomobilin yolun sağındaki direğe çarptığı görülüyor.

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