Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi kırsal Salihli Mahallesi'nde öğle saatlerinde Çermik yönüne giden Fethullah E. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Muhammet Emin E., Fethullah K. ve Bünyamin E. yaralandı.
İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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