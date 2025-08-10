Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı
Amasya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Amasya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde meydana geldi.
E.B. yönetimindeki 05 AE 205 plakalı otomobil ile E.K.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, kavşakta çarpıştı.
Kazada, savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Amasya