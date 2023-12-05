Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 2 yaralı

Kaza, dün Denizli'nin Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram A.'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Birgül Özden yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada Birgül Özden ve arkasındaki Yasemin Dural yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

