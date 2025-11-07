Otomobil emniyet şeridindeki tankere çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Bilecik istikametine giden M.A.K. (60) yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde duran M.A. (52) idaresindeki tankere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki eşi S.K. (56) ile oğulları H.K. (27) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan S.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle D-650 kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.