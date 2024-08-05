Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Burdur'da hafif ticari aracın evin bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Beytullah Başaran idaresindeki hafif ticari araç, Fethiye- kara yolu Çallıca köyü yakınında refüje çarparak yol kenarındaki müstakil bir evin bahçesine devrildi.

Ev sahibinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, araçtan evin garajının çatısına savrulan Emre Barış Savur'un (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar sürücü Başaran ile Yunus Emre Dursun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çatıdan indirilen Savur'un cenazesi morga götürüldü.

Ev sahibi Hamdi Şimşek, gazetecilere, balkonda otururken bir anda büyük bir gürültü duyduğu söyledi.

Ardından ortalığı toz bulutu kapladığını belirten Şimşek, "Araba takla atarak tam olduğumuz yere düştü. İki arkadaşı arabanın içinden çıkardık. Diğer arkadaş ise çatıda hayatını kaybetti. Aramızda 2 metre mesafe ya vardı ya yoktu. Allah göstermesin 2 metre daha sağ tarafa uçsa araç benim üzerime gelecekti." diye konuştu.

Kaza geçirenlerin Muğla'nın Fethiye ilçesinden tatil dönüşü İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

ATV'ye bilerek çarptılar iddiası: Yaralı kadının eşi NTV'ye konuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Kızılırmak’ta acı olay: Serinlemek için girdi, yaşamını yitirdi

Kızılırmak’ta acı olay: Serinlemek için girdi, yaşamını yitirdi

Instagram engeli ne zaman kalkacak? Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileriyle görüşecek

Instagram engeli ne zaman kalkacak? Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileriyle görüşecek

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

PMYO parkur sınavı ne zaman? 2024 PMYO sınav tarihi

PMYO parkur sınavı ne zaman? 2024 PMYO sınav tarihi

Fabrikada kimyasal gaz paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Fabrikada kimyasal gaz paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...