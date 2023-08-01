Otomobil evin bahçesine düştü: 3 ölü, 2 yaralı

Kazada araçtaki Salih Aydın, eşi Fatma Aydın ve Kıymet Baş yaşamını yitirdi, sürücü Baş ile Cevdet Baş da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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