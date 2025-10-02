Otomobil fındık bahçesine daldı

Süleyman K.'nın kullandığı otomobil, Kanuni Mahallesi'nde kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.



İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.