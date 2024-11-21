Otomobil gelinlikçi dükkanına girdi

Kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde saat 05.15'te meydana geldi.



Yiğitcan Korkmaz yönetimindeki otomobil, önüne yaya çıktığı için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıktı.

Bir süre sürüklenen otomobil, cadde üzerinde bulunan bir gelinlikçi dükkanına çarptı, ardından yola savruldu.