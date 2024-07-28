Otomobil hırsızları suç makinesi çıktı

Kayseri’de otomobil hırsızlığı yapan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Otomobil hırsızları suç makinesi çıktı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir kişinin aracını çaldığı tespit edilen İ.K. (27), M.E. (26) ve Ş.Y. (27) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerden İ.K.'nin (27) 5 suçtan kaydı, M.E.'nin (26) 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 4 adet kaydı, Ş.Y.'nin ise 8'i 'oto hırsızlık' olmak üzere 12 suçtan kaydı ve 8 yıl 9 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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