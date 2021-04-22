Otomobil içine sızan otogaz yakılan sigarayla patladı

Mamak ilçesi Kayaş İtfaiye İstasyonu önünde park haline bulunan bir otomobilde patlama meydana geldi.



Patlama sesi üzerine çıkan yangına müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Burak K'yi araçtan çıkarmayı başardı. Ağır şekilde yaralanan sürücü önce Hacettepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine, daha sonra da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Burak K'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Otomobilde inceleme yapan Ankara Emniyetine bağlı Bomba Uzmanı ekipler ilk incelmelerinde, otomobil içeresine sızan otogazın sürücünün yaktığı sigara ile alev alarak patlamaya neden olduğunu belirledi.



Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.