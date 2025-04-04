Otomobil ikiye ayrılırken demir korkuluk sapasağlam kaldı

Kaşıkçıbağları Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan demire çarptı.



Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.



Kazada otomobilin çarptığı demir zarar görmezken aracın ikiye ayrılması şaşırttı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.