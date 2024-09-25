Otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 9 gözaltı

Aksaray'da bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınlayıp kapora dolandırıcılığı yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınlanan otomobiller için kapora alınarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisini aldı.

Çalışma başlatan polis, bu yöntemle 8 kişinin dolandırıldığını belirledi.

Otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 9 gözaltı - 1

Ekipler, şüpheliler Ö.A., R.F., M.B., R.T., Ö.M., M.S., A.K., B.B. ve M.B.'yi dün düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan polis, çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu.

9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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