Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobil ile  elektrikli bisiklet çarpıştı. 3 tekerlekli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki  otomobil ile G.K.’nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü G.K. isimli yaşlı kadın yere savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan G.K. olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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