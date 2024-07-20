Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Hasan Akdemir, hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

’nın Ereğli ilçesinde Hasan Akdemir idaresindeki 42 V 1127 plakalı motosiklet ile Mustafa E.’nin kullandığı 42 ASB 764 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hasan Akdemir, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü Mustafa E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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