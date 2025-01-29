Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza saat 18.00 sıralarında Poligon Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Kadir Erçok idaresindeki 34 LU 8990 plakalı motosiklet ile Gökmen K. idaresindeki 34 MPT 110 plakalı otomobil çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Kadir Erçok, kazanın etkisiyle yola savrularak sürüklendi. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kadir Erçok, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Gökmen K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

